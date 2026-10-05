Пособие при рождении ребенка превысит 30 тысяч рублей в 2027 году

Изменение в выплатах связаны с повышением потребительских цен.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет
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Единовременное пособие при рождении ребенка в России в 2027 году увеличится. Об этом сообщила РИА Новости старший научный сотрудник лаборатории исследований уровня жизни и социальной защиты Президентской академии Елена Цацура.
«Планируется увеличить (пособие. — Прим. ред.) до 30,4 тысяч (рублей. — Прим. ред.)», — уточнила Цацура.
Она пояснила, что повышение суммы выплат связано с ежегодной индексацией, которая учитывает повышение потребительских цен. В 2026 году размер данного пособия составил 28,45 тысячи рублей.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что страховые, социальные и военные пенсии в России планируют увеличить. Индексация страховых пенсий происходит дважды в год. В 2027-м первое запланировано на 1 февраля. Тогда она увеличится на 6,8%. Вторая индексация ожидается 1 апреля. Предварительно тогда выплаты повысятся на 3,3%.
Также 5-tv.ru писал о том, что в России максимальный размер ежедневной выплаты по больничному к 2029 году увеличится с нынешних 6,8 тысячи до 9,4 тысячи рублей. Рост этого показателя будет равен 37%.
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