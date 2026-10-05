Пособие при рождении ребенка превысит 30 тысяч рублей в 2027 году

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 17 0

Изменение в выплатах связаны с повышением потребительских цен.

Какие выплаты за рождение ребенка будут в 2027 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Единовременное пособие при рождении ребенка в России в 2027 году увеличится. Об этом сообщила РИА Новости старший научный сотрудник лаборатории исследований уровня жизни и социальной защиты Президентской академии Елена Цацура.

«Планируется увеличить (пособие. — Прим. ред.) до 30,4 тысяч (рублей. — Прим. ред.)», — уточнила Цацура.

Она пояснила, что повышение суммы выплат связано с ежегодной индексацией, которая учитывает повышение потребительских цен. В 2026 году размер данного пособия составил 28,45 тысячи рублей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что страховые, социальные и военные пенсии в России планируют увеличить. Индексация страховых пенсий происходит дважды в год. В 2027-м первое запланировано на 1 февраля. Тогда она увеличится на 6,8%. Вторая индексация ожидается 1 апреля. Предварительно тогда выплаты повысятся на 3,3%.

Также 5-tv.ru писал о том, что в России максимальный размер ежедневной выплаты по больничному к 2029 году увеличится с нынешних 6,8 тысячи до 9,4 тысячи рублей. Рост этого показателя будет равен 37%.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+8° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
83.48
0.23 94.32
-0.21
Гороскоп за партой: чему каждый знак зодиака может научить остальных

Последние новости

11:52
Чернозем вместо скалы: искатели Ноева ковчега проверяют новую зацепку
11:45
Пособие при рождении ребенка превысит 30 тысяч рублей в 2027 году
11:41
Хотел совершить теракт? Американец задержан у штаба ЦАХАЛ в Тель-Авиве
11:38
Боевики в растерянности: как ВС РФ перемалывают врага в Волчанском котле
11:30
Благородная миссия: Путин поздравил учителей с профессиональным праздником
11:25
Водитель погиб: ВСУ атаковали машину с продуктами для ЗАЭС

Сейчас читают

Никто их не узнает? Какую фамилию дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма используют в школе
Первопроходцы и творцы: в чем жизненное предназначение рожденных в июле
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым
Гороскоп на сегодня, 5 октября, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Самолет Flydubai драка — последние новости и видео сегодня