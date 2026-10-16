«Фантомный пердун» сорвал брифинг с Зеленским

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 989 0

Журналисты пожаловались на едкий запах газов во время дипломатической встречи в Брюсселе.

Неизвестный испортил воздух на саммите ЕС с Зеленским

Фото: Reuters/OLIVIER HOSLET

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Politiсо: Неприятный запах сорвал брифинг с Зеленским на саммите в Брюсселе

Неизвестный любитель портить воздух стал неожиданной проблемой для журналистов на европейском саммите с участием главы киевского режима Владимиром Зеленским.

Как пишет издание Politico, во время дипломатического брифинга в помещении распространился резкий запах, из-за которого некоторые представители прессы не выдержали и в спешном порядке покинули встречу.

В заметке издание вынесло в заголовок вопрос: «Кто этот фантомный пердун?».

По словам журналистов, подобный инцидент произошел не впервые, однако установить виновника зловонного запаха пока не удалось.

Саммит Европейского союза проходил в Брюсселе 15–16 октября. Лидеры стран ЕС обсуждали поддержку Украины, отношения с Россией, цены на энергетику и долгосрочный бюджет объединения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Зеленского «невероятным позорищем». По ее словам, он уже уничтожил Украину. Поводом для такого заявления стали недавние слова лидера киевского режима о покушениях на него. Зеленский уверен, что его смерть не приведет страну к краху.

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