Politiсо: Неприятный запах сорвал брифинг с Зеленским на саммите в Брюсселе

Неизвестный любитель портить воздух стал неожиданной проблемой для журналистов на европейском саммите с участием главы киевского режима Владимиром Зеленским.

Как пишет издание Politico, во время дипломатического брифинга в помещении распространился резкий запах, из-за которого некоторые представители прессы не выдержали и в спешном порядке покинули встречу.

В заметке издание вынесло в заголовок вопрос: «Кто этот фантомный пердун?».

По словам журналистов, подобный инцидент произошел не впервые, однако установить виновника зловонного запаха пока не удалось.

Саммит Европейского союза проходил в Брюсселе 15–16 октября. Лидеры стран ЕС обсуждали поддержку Украины, отношения с Россией, цены на энергетику и долгосрочный бюджет объединения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Зеленского «невероятным позорищем». По ее словам, он уже уничтожил Украину. Поводом для такого заявления стали недавние слова лидера киевского режима о покушениях на него. Зеленский уверен, что его смерть не приведет страну к краху.

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