Лестничный марш обрушился в курганской пятиэтажке

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 15 0

Провалилась конструкция между первым этажом и подвалом.

Кто пострадал при обрушении лестницы в жилом доме в Кургане

Фото: 45.mchs.gov.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

МЧС: Лестничный марш между 1 этажом и подвалом обрушился в курганской пятиэтажке

Обрушение лестничного марша произошло в пятиэтажном доме на улице Савельева в Кургане. В зоне риска оказались жители четвертого подъезда, обвалилась конструкция между первым этажом и подвалом. Об этом сообщили представители регионального управления МЧС по региону в мессенджере МАКС.

На место направили силы пожарно-спасательной части № 7, специалистов главка МЧС, аварийно-спасательный отряд городского управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС), а также бригаду больницы скорой медицинской помощи, сотрудников МВД, представителей энергетической компании, аварийную газовую службу и заместителя директора курганского департамента ЖКХ.

Площадь обрушения составила два квадратных метра. Пострадавших нет. Сотрудники управляющей компании «Мастер» расчищают место происшествия, после чего там установят деревянный лестничный марш. Всего к работам были привлечены 23 человека и девять единиц техники, из них от МЧС России — девять человек и три единицы техники.

Ранее 5-tv.ru писал об обрушении крыши частной школы в Пешаваре на северо-западе Пакистана. В результате аварии погибли 29 учеников и учительница. Трагедия произошла утром 15 октября, когда дети были на уроках.

В школе обучались около 110 детей, большинству погибших не было 13 лет. Более 40 человек пострадали. К разбору завалов привлекли спасателей и военных, работы осложняет угроза дальнейшего разрушения здания. По предварительным данным, крыша была сделана из тонких глиняных черепиц, полиция связывает происшествие с нарушениями при строительстве. Владельца школы задержали.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+13° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
83.62
-0.14 93.72
-0.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:09
Взятие Доброполья грозит Славянско-Краматорской группировке ВСУ окружением
23:00
Трамп рассказал, что будет рад встрече с Путиным на саммит G20
22:49
Лестничный марш обрушился в курганской пятиэтажке
22:18
Юбилейная песня МУЗ-ТВ вошла в Книгу рекордов России
22:11
«Зай, записывай»: Басков сам назначил дату свадьбы Жасмин
21:49
Мирошин: семь членов избиркомов были убиты во время парламентских выборов РФ 

Сейчас читают

Борьба с крысами: как составить заявление и что делать, если УК бездействует
Приговор Лерчек пересмотрят? Дело блогера передали в суд
Летает и делает сальто: Маск представил новое поколение Tesla
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео