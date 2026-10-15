Количество погибших в Пакистане при обрушении крыши выросло до 30 человек

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Дарья Белова
Дарья Белова 20 0

Среди жертв 29 детей.

В Пакистане при обрушении школы погибли 30 человек

Фото: Reuters

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При обрушении крыши частной школы в городе Пешавар на северо-западе Пакистана погибли 29 учеников и учительница. Об этом сообщил телеканал Geo TV.

Трагедия произошла утром 15 октября, когда дети находились на уроках. По данным местных СМИ, в школе обучались около 110 человек. Большинству погибших учеников не было 13 лет.

Более 40 человек пострадали. К разбору завалов привлекли спасателей и военных. Работы осложняет угроза дальнейшего обрушения поврежденного здания. Специалисты проверяют, не остались ли под обломками люди.

Представитель полиции связал обрушение с возможными нарушениями при строительстве. По предварительным данным, крыша здания была выполнена из тонких плоских глиняных черепиц. Владельца школы задержали.

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф, губернатор провинции Хайбер-Пахтунхва Файсал Карим Кунди и глава региональной полиции Зульфикар Хамид выразили соболезнования семьям погибших.

Ранее 5-tv.ru сообщал о массовом недомогании в школе-интернате Алматы, где десятки детей попали в больницу с признаками острой кишечной инфекции. Полиция начала проверку, а учреждение временно приостановило работу.

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