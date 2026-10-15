Количество погибших в Пакистане при обрушении крыши выросло до 30 человек
Среди жертв 29 детей.
Фото: Reuters
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При обрушении крыши частной школы в городе Пешавар на северо-западе Пакистана погибли 29 учеников и учительница. Об этом сообщил телеканал Geo TV.
Трагедия произошла утром 15 октября, когда дети находились на уроках. По данным местных СМИ, в школе обучались около 110 человек. Большинству погибших учеников не было 13 лет.
Более 40 человек пострадали. К разбору завалов привлекли спасателей и военных. Работы осложняет угроза дальнейшего обрушения поврежденного здания. Специалисты проверяют, не остались ли под обломками люди.
Представитель полиции связал обрушение с возможными нарушениями при строительстве. По предварительным данным, крыша здания была выполнена из тонких плоских глиняных черепиц. Владельца школы задержали.
Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф, губернатор провинции Хайбер-Пахтунхва Файсал Карим Кунди и глава региональной полиции Зульфикар Хамид выразили соболезнования семьям погибших.
Ранее 5-tv.ru сообщал о массовом недомогании в школе-интернате Алматы, где десятки детей попали в больницу с признаками острой кишечной инфекции. Полиция начала проверку, а учреждение временно приостановило работу.
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