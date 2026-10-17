Умер аниматор «Уоллеса и Громита» Лойд Прайс

Британский аниматор Лойд Прайс, работавший над «Кошмаром перед Рождеством» и «Побегом из курятника», ушел из жизни. О его смерти 16 октября сообщила студия Aardman в социальной сети X.

В студии Прайса назвали одаренным аниматором, наставником и другом. Коллеги подчеркнули, что на протяжении более трех десятилетий он поддерживал молодых специалистов и помогал им развиваться в профессии. Представители Aardman также выразили соболезнования его семье.

Профессиональный путь Прайса начался до прихода в студию. В 1987 году он участвовал в создании «Несговорчивого дракона», получившего премию Британской киноакадемии. Затем работал над анимацией «Кошмара перед Рождеством», вышедшего в 1993 году.

В Aardman Прайс занимался проектами об Уоллесе и Громите и полнометражным мультфильмом «Побег из курятника». Среди его последних работ — продолжение этой истории под названием «Побег из курятника: Рассвет наггетсов».

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