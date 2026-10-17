Водитель умер за рулем грузовика и врезался в фонарный столб в Москве

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 49 0

По предварительным данным, причиной смерти мужчины стал оторвавшийся тромб.

Водитель умер за рулем грузовика и врезался в столб в Москве

Фото: © РИА Новости/Сергей Мамонтов

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На севере Москвы грузовик «КАМАЗ» снес мачту городского освещения. По информации источника 5-tv.ru, авария произошла в ночь на 17 октября. За рулем большегруза находился 61-летний мужчина.

По предварительным данным, к моменту прибытия полиции и скорой помощи водитель был уже мертв. Вероятно, он мог скончаться еще до того, как фура врезалась в столб, из-за оторвавшегося тромба.

Обстоятельства смерти мужчины и причины ДТП устанавливаются.

Накануне, писал 5-tv.ru, в Иркутской области сотрудники Госавтоинспекции остановили 51-летнего водителя грузовика, который агрессивно вел себя на дороге и нарушал правила. Большегруз «КАМАЗ» с полуприцепом двигался по трассе Р-255 «Сибирь» в сторону Амурской области.

Освидетельствование показало превышение содержания этилового спирта в выдыхаемом воздухе в шесть раз. Мужчина уверял инспекторов, что перед поездкой пил только квас и кефир. Грузовик отправили на специализированную стоянку, водителя отстранили от управления, соответствующие материалы направят в суд.

Ранее 5-tv.ru также сообщал, что в Петербурге нетрезвый водитель иномарки врезался в памятник воинской славы. Инцидент произошел около трех часов ночи в Красном селе на проспекте Ленина.

Volkswagen Passat наехал на бордюрный камень монумента, после чего врезался в лестницу. Момент аварии зафиксировали камеры видеонаблюдения. Сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя, он оказался пьян. За нарушение мужчине грозит административный арест до 30 суток.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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