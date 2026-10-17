Рептилоиды открыли огонь по спецназу США? Экс-снайпер раскрыл тайну «Зоны 51»

Daily Mail: снайпер армии США участвовал в боевой операции против рептилоидов

Экс-снайпер армии США заявил, что участвовал в секретной боевой операции против рептилоидов в районе «Зоны 51» (закрытый испытательный полигон в Неваде — Прим. ред.). Об этом рассказало издание Daily Mail со ссылкой на блогера Ника Беттса, который лично общался с военным.

«Неназванный член элитного подразделения специальных операций рассказал, что ему и другим солдатам было предоставлено энергетическое оружие, чтобы выследить трех существ, которые вторглись в сверхсекретный объект США», — гласит публикация.

Когда группа солдат зашла в глубокий подземный тоннель, ящеры сами открыли огонь из энергетических пушек — заряд пробил грудь военного, и тот мгновенно погиб. Пришельца устранили ответным огнем — осмотрев труп, американцы обнаружили «двуногую рептилию с развитыми пальцами, способную использовать оружие».

Стоит добавить, что о бое с инопланетянами военный рассказал во время веселой пьянки с товарищами. Примечательно и то, что она случилась во время съемок документального фильма о конфликте на Украине, в которых участвовал Ник Беттс. На следующее утро спецназовцы угрожали блогеру, требуя никому рассказывать об этом, но тот все равно поделился историей на своем подкасте.

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