Рептилоиды открыли огонь по спецназу США? Экс-снайпер раскрыл тайну «Зоны 51»

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 15 0

По словам бывшего военного, секретная операция закончилась гибелью одного американского солдата.

Спецназ США против рептилоидов

Фото: www.globallookpress.com/Ismael Adnan

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Daily Mail: снайпер армии США участвовал в боевой операции против рептилоидов

Экс-снайпер армии США заявил, что участвовал в секретной боевой операции против рептилоидов в районе «Зоны 51» (закрытый испытательный полигон в Неваде — Прим. ред.). Об этом рассказало издание Daily Mail со ссылкой на блогера Ника Беттса, который лично общался с военным.

«Неназванный член элитного подразделения специальных операций рассказал, что ему и другим солдатам было предоставлено энергетическое оружие, чтобы выследить трех существ, которые вторглись в сверхсекретный объект США», — гласит публикация.

Когда группа солдат зашла в глубокий подземный тоннель, ящеры сами открыли огонь из энергетических пушек — заряд пробил грудь военного, и тот мгновенно погиб. Пришельца устранили ответным огнем — осмотрев труп, американцы обнаружили «двуногую рептилию с развитыми пальцами, способную использовать оружие».

Стоит добавить, что о бое с инопланетянами военный рассказал во время веселой пьянки с товарищами. Примечательно и то, что она случилась во время съемок документального фильма о конфликте на Украине, в которых участвовал Ник Беттс. На следующее утро спецназовцы угрожали блогеру, требуя никому рассказывать об этом, но тот все равно поделился историей на своем подкасте.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как бы выглядела российская версия «Людей в черном».

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