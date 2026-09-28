В 1997 году на экраны вышла фантастическая комедия «Люди в черном» — история о секретной организации, которая годами скрывает от человечества существование инопланетян. Агенты MIB следят за пришельцами, предотвращают угрозы из космоса и при необходимости стирают людям память, чтобы сохранить привычный порядок на Земле.

Главным секретом успеха фильма стал не только фантастический сюжет, но и дуэт персонажей с совершенно разными характерами. Молодой агент Джей постоянно удивляется происходящему и задает слишком много вопросов, а опытный Кей относится к самым невероятным событиям как к обычной рабочей задаче.

А что, если бы история о людях в черных костюмах получила российскую версию? Вместо Нью-Йорка — Москва, вместо американских агентов — отечественные герои. 5-tv.ru представил, каким мог бы быть каст «Людей в черном» по-русски.

Агент Джей — Дмитрий Дюжев

Какие русские актеры могли бы снять в фильме «Люди в черном»? Фото: кадр из фильма "Люди в черном", реж. Барри Зонненфельд, 1997 г.; ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Джей — новичок в секретной организации, которому только предстоит узнать, что привычный мир намного больше, чем кажется. Еще недавно он работал полицейским, а затем оказался втянут в расследование, где вместо обычных преступников появляются существа с других планет.

В российской адаптации эту роль мог бы сыграть Дмитрий Дюжев. Его герой получился бы энергичным, прямолинейным и слишком любопытным для человека, которому поручили хранить государственную тайну.

Такой Джей постоянно пытался бы разобраться в правилах организации, спорил бы с коллегами и не мог бы спокойно пройти мимо очередной странности. При этом Дюжев смог бы добавить персонажу необходимую уверенность: его герой выглядел бы человеком, который способен и расследовать сложное дело, и в любой момент оказаться в центре космического приключения.

Агент Кей — Иван Охлобыстин

Какие русские актеры могли бы снять в фильме «Люди в черном»? Фото: кадр из фильма "Люди в черном", реж. Барри Зонненфельд, 1997 г.; ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Если Джей только начинает привыкать к новому миру, то Кей давно знает, что за пределами Земли существует множество опасностей. Его невозможно удивить пришельцем, необычным оружием или очередной угрозой для человечества.

На эту роль в российской версии отлично подошел бы Иван Охлобыстин. Его Кей был бы человеком, который воспринимает встречу с инопланетянином примерно так же спокойно, как обычный рабочий день.

Он не стал бы долго объяснять новичку устройство MIB и особенности внеземных существ. Для него все это давно стало привычной частью профессии. Именно разница между эмоциональным Джеем и невозмутимым Кеем могла бы стать главным источником юмора российской версии.

Лорел Уивер — Ольга Бузова

Какие русские актеры могли бы снять в фильме «Люди в черном»? Фото: кадр из фильма "Люди в черном", реж. Барри Зонненфельд, 1997 г.; ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Лорел — судмедэксперт, которая по долгу службы сталкивается с доказательствами существования пришельцев и оказывается втянута в тайну, скрываемую от всего человечества. Она не является агентом секретной организации, но именно ее взгляд со стороны помогает зрителю понять масштаб происходящего.

В российской версии эту роль можно было бы доверить Ольге Бузовой. Такой выбор выглядел бы неожиданно, ведь героиня оказалась бы максимально далека от привычного образа артистки.

Ее Лорел могла бы быть специалистом, которая спокойно занимается своей работой, пока однажды не сталкивается с доказательством существования пришельцев.

Именно контраст между обычной реакцией человека и невероятными событиями вокруг нее мог бы стать одной из самых необычных комедийных линий фильма.

Эдгар — Джиган

Какие русские актеры могли бы снять в фильме «Люди в черном»? Фото: кадр из фильма "Люди в черном", реж. Барри Зонненфельд, 1997 г.; ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Один из самых запоминающихся персонажей оригинального фильма — Эдгар, фермер, чье тело становится оболочкой для инопланетного существа. После этого герой превращается в угрозу, которую должны остановить агенты MIB.

В российской версии эту роль можно представить в исполнении Джигана. Причем именно за счет максимальной серьезности образа такой персонаж мог бы работать особенно эффектно.

Его Эдгар был бы человеком с абсолютно невозмутимым выражением лица, который постепенно начинает вызывать подозрения у окружающих. Чем спокойнее герой реагировал бы на происходящее, тем неожиданнее выглядели бы его поступки.

Такой персонаж добавил бы российской версии фильма абсурдного юмора и стал бы одним из самых обсуждаемых героев.

Зед — Гарик Харламов

Какие русские актеры могли бы снять в фильме «Люди в черном»? Фото: кадр из фильма "Люди в черном", реж. Барри Зонненфельд, 1997 г.; РИА Новости/ Екатерина Чеснокова

Зед — руководитель MIB, который отвечает за работу секретной организации и привык справляться с самыми невероятными ситуациями.

В российской адаптации эту роль мог бы исполнить Гарик Харламов. Его версия Зеда могла бы сохранить серьезность оригинального персонажа, но при этом добавить фирменную иронию.

Представить Харламова в кабинете секретной организации несложно: вокруг схемы операций, фотографии неизвестных существ и оборудование для контакта с пришельцами. А сам руководитель спокойно обсуждает спасение планеты так, будто решает обычный рабочий вопрос.

Главное преимущество такого героя — способность оставаться абсолютно серьезным даже в самых абсурдных обстоятельствах.