«Он обманывает»: Крутой опроверг слова Киркорова о Баскове

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 43 0

Композитор не согласен с мнением поп-короля о характере Николая Викторовича.

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

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Игорь Крутой: Николай Басков иногда бывает в гневе

Народный артист РФ Николай Басков иногда бывает в гневе. Об этом заявил 5-tv.ru обладатель того же почетного звания, певец и композитор Игорь Крутой на юбилейном концерте певца.

«Не-е-е, ну бывает», — с улыбкой ответил он на вопрос корреспондента.

Таким образом он опроверг слова народного артиста РФ Филиппа Киркорова — тот ранее заявил, что ни разу не видел разгневанного Баскова.

«Он (Киркоров — Прим. ред.) обманывает», — добавил Крутой.

По словам самого Баскова, он вообще эмоциональный человек, который легко и ярко выражает свои чувства, в том числе страсть. Это качество он сохранил в свои 50 лет. Отличает певца и самоирония. Ранее на юбилейном концерте он рассказал 5-tv.ru о том, как в школе ему придумали забавное прозвище «Басик».

Мероприятие состоялось 15 октября в Москве. На концерте в честь дня рождения Баскова выступили ведущие звезды российской сцены, в том числе народные артисты РФ Филипп Киркоров, Лариса Долина и Григорий Лепс.

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