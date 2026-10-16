Николай Басков раскрыл свое школьное прозвище

В школе у Николая Баскова было прозвище «Басик»

В школьные годы у народного артиста России Николая Баскова было прозвище «Басик». Об этом певец рассказал 5-tv.ru на своем юбилейном концерте.

«В школе, помню, было прозвище «Басик», — ответил он на вопрос корреспондента.

Теперь, по словам Баскова, никто его так уже не называет — только «Николай Викторович».

Ранее на этом же мероприятии певица Лолита Милявская заявила, что является идеальной супругой для Баскова. Она отметила, что будущей возлюбленной певца придется тяжело — красотой и умом нужно будет превзойти его замечательную маму.

Юбилейный концерт Николая Баскова в честь 50-летия певца состоялся 15 октября в Москве. В нем приняли участие ведущие артисты российской сцены, в том числе народные артисты РФ Филипп Киркоров, Лариса Долина и Григорий Лепс.

Басков исполнил свои самые известные песни, среди которых «Натуральный блондин», «Николай», «Ибица», «Золотая чаша» и другие.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.