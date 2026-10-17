«Всегда помогу»: Лепс готов дать Баскову денег

Лепс готов дать Баскову денег

Народный артист России Григорий Лепс готов помочь певцу Николаю Баскову деньгами, если тот окажется в затруднительном положении. Об этом исполнитель рассказал, отвечая на вопросы журналистов во юбилейного концертв Николая Баскова.

Лепса спросили, приходилось ли ему самому занимать деньги у Баскова и обращался ли тот к нему с подобными просьбами. Певец не стал подробно останавливаться на собственном опыте, но подчеркнул, что не оставит товарища без поддержки, если возникнет необходимость.

«Но если ему нужно будет, я знаю, что я всегда ему помогу, не откажу. И он так же относится к своим коллегам, как и я», — заявил Лепс.

Музыкант отметил, что Басков проявляет такое же внимание к людям из своего профессионального окружения. По словам исполнителя, взаимовыручка важна для обоих артистов, а готовность прийти на помощь не ограничивается только финансовыми вопросами.

Разговор о деньгах завершился поздравлением именинника. Лепс присоединился к пожеланиям друзей и коллег Баскова, особо выделив здоровье, которое назвал необходимым условием для всего остального. Он также пожелал певцу счастья, хорошего репертуара и крепкого голоса.

«Поэтому Николай, с днем тебя рождения! Будь здоров и счастлив!» — обратился артист к коллеге.

Не обошлось и без шутки. Лепс пожелал Баскову побольше детей, однако тут же заметил, что с исполнением этого пожелания помочь товарищу уже не сможет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о щедрости Николая Баскова. Певица Лолита Милявская заявила, что коллеги нередко обращаются к артисту за финансовой поддержкой, поскольку знают о его готовности помочь.

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