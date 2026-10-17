«Не мог подняться»: Басков рисковал здоровьем, чтобы подарить Успенской серьги

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 20 0

Ради Любови Залмановны певец отправился в Париж.

Фото, видео: Морозова Юлия/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Басков рисковал своим здоровьем, чтобы подарить Успенской серьги

Народный артист РФ Николай Басков рисковал своим здоровьем ради того, чтобы прибыть на день рождения народной артистки РФ Любови Успенской в Париж. Об этом певица рассказала 5-tv.ru на юбилейном концерте своего коллеги.

Басков прилетел во французскую столицу, простудился, но успел преподнести Успенской ценный подарок. На следующий день он слег с температурой.

«Коля, несмотря ни на что, когда у меня был день рождения, прилетел в Париж. Подарил мне подарок, дорогие серьги, и заболел<…> И у Коли была 39 градусов температура, он не мог подняться», — вспоминает артистка.

Из-за болезни певец не смог присутствовать на банкете, под капельницей сел в самолет и улетел в Москву. Он послал Успенской фотографию руки с катетером и написал: «Спасибо, прости». В качестве компенсации Басков отправил на торжество своего менеджера.

«Он еще извинялся за то, что он не смог быть, оставил в заложниках своего директора», — рассказала Успенская.

Ранее Успенская рассказала 5-tv.ru о том, как Басков отказался забирать лишние деньги после спасения больной девочки.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+14° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
83.62
-0.14 93.72
-0.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:14
Пластик, металл или самоделка: какой водосток лучше защитит дом от дождевой воды
14:13
«Не мог подняться»: Басков рисковал здоровьем, чтобы подарить Успенской серьги
13:52
Хотел поймать преступников: пенсионер в Москве отдал аферистам 13 млн рублей
13:28
Из «Русского Тайсона» в беспомощного инвалида: трагедия Дениса Бойцова, которому пророчили мировую славу
13:00
Микробы готовят, люди едят: как ферментация меняет вкус еды
13:00
Красивые комнаты, страшные нарушения: что скрывается за дверями домов престарелых

Сейчас читают

Борьба с крысами: как составить заявление и что делать, если УК бездействует
Дом есть, а праздника нет: Алсу раскрыла причину задержки новоселья Баскова
«Муравьи труженики»: звезды на фиолетовой дорожке 30-ти летия Муз-ТВ
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео