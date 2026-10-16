«Люба, не надо»: Басков отказался забирать деньги после спасения больной девочки

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 77 0

Певица вспомнила случай, когда артист помог спасти жизнь ребенку.

Фото, видео: Булкин Сергей/ТАСС; 5-tv.ru

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Любовь Успенская отметила достойные человеческие качества Николая Баскова

У народного артиста России Николая Баскова есть достойные человеческие качества. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказала народная артистка России Любовь Успенская на юбилейном концерте певца.

Она вспомнила случай, когда художнику Борису Краснову понадобилась помощь. У его дочери был диагностирован рак. Ей требовалась операция в Германии, но необходимой для этого суммы у родителей девочки не было.

Тогда Краснов обратился к Успенской. Она связалась с рядом своих знакомых, в том числе с народными артистами Стасом Михайловым, Григорием Лепсом и Николаем Басковым. Все они дали деньги. Последний выделил пять тысяч долларов.

«Спасли ребенка, а потом оказалось, что денег больше, чем надо. И вот в чем Колин поступок достойный. Я ему говорю: «Коля, я тебе хочу вернуть деньги лишние». А он мне говорит: «Люба, не надо, может, ему еще понадобятся. Понимаете, вот я говорю о человеке и о его качествах, таких достойных», — уточнила исполнительница.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Николай Басков всегда готов прийти на помощь коллегам по сцене. Многие артисты обращаются к нему за поддержкой, отметила певица Лолита Милявская.

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