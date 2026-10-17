«Выгорание»: почему Анита Цой стала меньше появляться на сцене

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 35 0

Каждый артист имеет право на творческую паузу, считает певица.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Анита Цой стала меньше появляться на сцене из-за переоценки своей карьеры

Каждый певец или актер может выгореть и нуждаться в отдыхе. Таким мнением с 5-tv.ru поделилась народная артистка РФ Анита Цой на гала-концерте «Белая трость».

«Бывает такое состояние — выгорание. Когда ты постоянно идешь на полных газах<…> Человек устает, может быть, что-то в личной жизни происходит», — объяснила Цой.

Саму певицу в последнее время часто спрашивают, почему она стала меньше появляться в свете. По словам Цой, ей понадобилось сделать перерыв, чтобы переосмыслить свой путь и дать дорогу молодым талантам.

«Я просто для себя поняла, что можно еще раз переродиться, пересмотреть все свои таланты и возможности. Ну и, конечно, дать дорогу молодым, научить их держаться на сцене», — заявила артистка.

К молодым артистам Цой достаточно требовательна. Ранее 5-tv.ru писал, что она дала популярному певцу Ване Дмитриенко совет адекватно оценивать свой успех и не зазнаваться, несмотря на миллионные доходы.

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