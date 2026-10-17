«Артист должен быть голодным»: Анита Цой недовольна доходами Вани Дмитриенко

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 23 0

Певица предупредила молодого коллегу, что большие деньги и слава — еще не повод почивать на лаврах.

Почему Аниту Цой пугают доходы и слава Вани Дмитриенко

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Певица Анита Цой призвала Ваню Дмитриенко не зазнаваться из-за высоких доходов

Народная артистка России Анита Цой посоветовала своему молодому коллеге Ване Дмитриенко трезво оценивать успех и продолжать развиваться, несмотря на миллионные доходы. По словам исполнительницы, даже на пике популярности важно сохранять интерес к творчеству.

Дмитриенко, по мнению Анитты Цой, еще не все сказал своему слушателю. Певица с интересом наблюдает за его карьерой и все еще ждет пика — некоего «вау-эффекта». Она надеется, что коллега продолжит работать в том же ключе, что и сейчас, не будет довольствоваться достигнутым и не заразится так называемой звездной болезнью.

«Главное, чтобы запал не пропал, чтобы его творческое ни в коем случае не покинуло, и чтобы он не присел на звездной короне и на бабках, которые еще зарабатывает. Надо двигаться дальше. Артист должен быть голодным всегда», — цитирует певицу KP.RU.

Цой отметила, что и сама пока не планирует покидать сцену. Она успевает не только гастролировать, но и лично обучать молодежь — погружать их в мир и законы шоу-бизнеса, помогать в освоении работы с современными технологиями, в том числе искусственным интеллектом.

Ранее, писал 5-tv.ru, фигуристка Александра Трусова призналась, что в 16 лет у нее была звездная болезнь. По ее словам, во время работы с Евгением Плющенко появилось ощущение, что она лучше других. В юности Трусову мотивировали не только спортивные достижения, но и деньги. С семи лет отец выплачивал ей призовые за выступления.

После Олимпийских игр спортсменка получила травмы и задумалась о завершении карьеры. Позже она вышла замуж, стала мамой, а спустя год вернулась на лед. Сейчас ей 22 года, она обладательница серебряной медали Игр 2022 года, бронзовый призер чемпионата мира 2021 года и ряда чемпионатов Европы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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