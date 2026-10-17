«Неотесанный и непричесанный»: SHAMAN спел о русском мужике

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 75 0

После песни о величии страны Дронов решил показать национальный характер.

Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова; Пресс-служба SHAMANA; 5-tv.ru

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SHAMAN представил песню «Я русский мужик» с частушками и гармонью

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, представил новую композицию «Я русский мужик», в которой решил взглянуть на национальный характер с неожиданной стороны. Вместо привычного серьезного повествования исполнитель выбрал частушечные мотивы, гармонь и самоиронию. Премьера состоялась на шоу «Кстати».

В песне артист описывает своего героя как «неотесанного» и «непричесанного», но одновременно подчеркивает его верность семье, стране и собственному слову. Сам SHAMAN считает, что человеку необязательно соответствовать чужим представлениям о том, каким он должен быть.

«А можно позволить себе быть смешным, громким и даже неудобным. Главное — оставаться честным перед собой и людьми, которые тебе доверяют», — объяснил музыкант.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что SHAMAN и Екатерина Мизулина опровергли слухи о проблемах в браке. Поводом для обсуждений стали раздельные появления супругов на светских мероприятиях и песня Дронова «Прощай, моя любовь». Мизулина заявила, что подобные сплетни возникают каждые две-три недели, а певец с юмором уточнил, что в жизни он женат, а сценический SHAMAN всегда свободен.

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