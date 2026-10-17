«Всегда свободен»: SHAMAN раскрыл правду об отношениях с Мизулиной

|
Андрей Черненко
Андрей Черненко 41 0

Поводом для рассказа стали раздельные появления супругов на публике и новая песня артиста о завершившихся отношениях.

SHAMAN и Мизулина расстались или нет: ответ певца

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

SHAMAN и Мизулина опровергли слухи о расставании

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опровергли слухи о проблемах в браке. Супруги заверили, что в их личной жизни ничего не изменилось, а многочисленные разговоры о возможном разрыве не соответствуют действительности. Об этом они рассказали в шоу «Кстати».

Поводом для обсуждений стало то, что артист и его избранница начали появляться на светских мероприятиях по отдельности. Дополнительные вопросы вызвала новая композиция Дронова «Прощай, моя любовь», посвященная расставанию. Некоторые поклонники предположили, что содержание песни может быть связано с личными переживаниями музыканта.

Однако Мизулина дала понять, что подобные предположения давно перестали удивлять их семью. По ее словам, разговоры о возможном разрыве возникают регулярно, поэтому супруги уже научились спокойно к ним относиться.

«В Интернете много чего гуляет. Такие сплетни появляются раз в две-три недели, и мы уже к этому привыкли», — заявила она.

Сам SHAMAN также развеял предположения о переменах в личной жизни. При этом исполнитель решил ответить на вопросы с юмором, разграничив собственное семейное положение и сценический образ.

«Чтобы хоть как-то не разочаровывать своих поклонников, скажу, что я женатый человек. Но SHAMAN на сцене — всегда свободен. Я аккуратно выкрутился», — пошутил Дронов.

Супруги официально зарегистрировали отношения в ноябре 2025 года в Донецке. Ранее 5-tv.ru рассказывал о семейной жизни SHAMAN и Екатерины Мизулиной после свадьбы. В частности, артист делился подробностями их повседневного распорядка, а его избранница вспоминала историю знакомства, которое началось благодаря компьютерной игре Minecraft.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+14° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
83.62
-0.14 93.72
-0.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:09
«Откинуло к рэп-воспоминаниям»: ST оценил песню погибшего военкора Еремина
15:59
«Бог тебе судья»: Волочкова со слезами поздравила дочь с 21-летием
15:49
«Он искал новые формы»: коллега Еремина рассказал о творческой стороне военкора
15:33
«Всегда свободен»: SHAMAN раскрыл правду об отношениях с Мизулиной
15:26
Анита Цой подготовила себе место на кладбище
15:02
Ремонт колеса обернулся для звезды «Беспринципных» миллионным ущербом

Сейчас читают

Борьба с крысами: как составить заявление и что делать, если УК бездействует
«Я просто обалдел»: Губин раскрыл результаты медицинских анализов
Летает и делает сальто: Маск представил новое поколение Tesla
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео