«Всегда свободен»: SHAMAN раскрыл правду об отношениях с Мизулиной

SHAMAN и Мизулина опровергли слухи о расставании

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опровергли слухи о проблемах в браке. Супруги заверили, что в их личной жизни ничего не изменилось, а многочисленные разговоры о возможном разрыве не соответствуют действительности. Об этом они рассказали в шоу «Кстати».

Поводом для обсуждений стало то, что артист и его избранница начали появляться на светских мероприятиях по отдельности. Дополнительные вопросы вызвала новая композиция Дронова «Прощай, моя любовь», посвященная расставанию. Некоторые поклонники предположили, что содержание песни может быть связано с личными переживаниями музыканта.

Однако Мизулина дала понять, что подобные предположения давно перестали удивлять их семью. По ее словам, разговоры о возможном разрыве возникают регулярно, поэтому супруги уже научились спокойно к ним относиться.

«В Интернете много чего гуляет. Такие сплетни появляются раз в две-три недели, и мы уже к этому привыкли», — заявила она.

Сам SHAMAN также развеял предположения о переменах в личной жизни. При этом исполнитель решил ответить на вопросы с юмором, разграничив собственное семейное положение и сценический образ.

«Чтобы хоть как-то не разочаровывать своих поклонников, скажу, что я женатый человек. Но SHAMAN на сцене — всегда свободен. Я аккуратно выкрутился», — пошутил Дронов.

Супруги официально зарегистрировали отношения в ноябре 2025 года в Донецке. Ранее 5-tv.ru рассказывал о семейной жизни SHAMAN и Екатерины Мизулиной после свадьбы. В частности, артист делился подробностями их повседневного распорядка, а его избранница вспоминала историю знакомства, которое началось благодаря компьютерной игре Minecraft.

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