«Верни мне мою арифметику!»: сын Карауловой устроил скандал из-за математики

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Василиса Власова
Василиса Власова Эксклюзив 16 0

Певица была удивлена рвению пятилетнего Александра к знаниям.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Сын Карауловой устроил скандал из-за математики

Пятилетний сын певицы Юлианны Карауловой Александр устроил скандал из-за отмены математики. Об этом исполнительница рассказала на празднике в честь 30-летия канала МУЗ-ТВ.

«Он любит математику, меня пока это очень радует, потому что у него была дополнительная математика, я ее в какой-то момент отменила, он устроил мне скандал: «Верни мне мою арифметику!». Я сказала: «Ну ладно, ладно, хорошо», — вспомнила она.

По словам автора хита «Ты не такой», ребенок сейчас осваивает ту программу, которая положена ему по возрасту. На вопрос корреспондента о том, знает ли Алекс таблицу умножения, Караулова ответила восклицанием «Господь с вами» и еще раз напомнила, сколько лет ее сыну.

«Он занимается логической арифметикой и ментальной арифметикой. Пока такое», — добавила звезда.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Юлианна Караулова относится к спорту. По мнению певицы, важно давать отдых телу и побольше любить себя.

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