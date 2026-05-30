«Нужно себя любить»: Юлианна Караулова — об отношении к спорту

Дарья Бруданова Журналист

Сколько раз в неделю артистка посещает зал?

Певица Юлианна Караулова: заниматься спортом нужно в меру, не изнуряя организм

Певица Юлианна Караулова считает, что заниматься спортом нужно в меру, не изнуряя организм. Об этом артистка рассказала корреспонденту 5-tv.ru на дне спорта А4 и Валерии.

«Я занимаюсь где-то три-четыре раза в неделю в среднем. Стараюсь, если есть энергия, время и возможность тренироваться каждый день. Здесь нужно понимать, что, конечно, не надо себя насиловать. Нужно иногда давать себе отдыхать», — сказала Юлианна Караулова, добавив, что иногда полениться тоже полезно.

Исполнительница хитов «Ты не такой» и «Просто так» считает, что важно не гнаться за какими-то мифическими показателями и идеальными пропорциями. По ее мнению, нужно любить себя всеобъемлюще: в меру заниматься спортом и почаще давать себе отдыхать.

Ранее во время беседы с корреспондентом 5-tv.ru Юлианна Караулова раскрыла секрет гармоничных отношений. По словам певицы, молчание может разрушить даже самую большую любовь, поэтому важно разговаривать со своим партнером.

