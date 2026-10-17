«Умойся кровью»: тульского музыканта обвиняют в угрозах расправой

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 28 0

Артист подверг нападкам несовершеннолетних девочек.

Тульский музыкант угрожает расправой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Тульского музыканта подозревают в угрозах физической расправы в отношении детей

Очевидец Денис Желанов рассказал в своем блоге о конфликте с тульским музыкантом и композитором Алексеем Фоминым. По его словам, инцидент произошел 12 октября: услышав крики о помощи, он вышел на улицу и увидел артиста рядом с двумя девочками.

«Я увидел, как Алексей, подобно пиранье, крутится вокруг двух маленьких девочек на своем самокате и осыпает их угрозами физической расправы», — рассказал Желанов.

Очевидец подчеркнул, что считает подобное поведение недопустимым независимо от того, что предшествовало ситуации.

Позже, по словам очевидца, угрозы прозвучали и в его адрес. Желанов заявил, что музыкант обещал сжечь его жилище и привести около ста человек на разборки.

В публикации свидетель также привел фрагменты с угрозами. Из уст музыканта прозвучало: «Че тебя здесь разложить? Ну-ка поезжай отсюда», «Умойся кровью» и ряд других неприятных и нецензурных высказываний.

Желанов призвал Фомина признать свою неправоту и разрешить конфликт мирным путем. При этом он отметил, что знакомые с артистом люди смогут самостоятельно оценить произошедшее.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США 40-летняя Эми Ринклер принуждала дочь ложно обвинять отца в насилии и угрожала убить ее за отказ.

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