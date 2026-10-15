Репетиции до потери пульса: женщина избивала дочь и заставляла врать о насилии отца

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Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 32 0

У женщины были заготовлены «учебные материалы».

Мать заставляла дочь обвинять отца в насилии — подробности

Фото: www.globallookpress.com/Florian Bachmeier

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Law& Crime: женщина избивала дочь и заставляла врать о насилии отца

В США 40-летняя Эми Ринклер принуждала дочь ложно обвинять отца в насилии и угрожала убить ее за отказ. Об этом сообщило Law& Crime со ссылкой на материалы дела.

На допросе девочка заявила, что не чувствовала себя в безопасности дома у матери. По словам ребенка, мать требовала говорить, будто отец бил, пинал и ругал ее. Сама девочка назвала эти утверждения ложными.

Следователи полагают, что Ринклер хранила подготовленные заявления в папке и заставляла дочь повторять их вечерами или по выходным. Репетиции продолжались, пока ребенок не воспроизводил нужную версию правильно.

Согласно показаниям под присягой, за невыполнение указаний женщина била дочь и угрожала расправиться с ней. Девочка также рассказала об оскорблениях и унижениях: чаще всего мать называла ее «тупой».

Полиция начала расследование в апреле после заявления о жестоком обращении с ребенком. В рамках проверки следователи изучили и прежние показания девочки и ее сестры по делу об опеке после развода Ринклер с мужем.

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