Актрису Лидию Доротенко забрали в больницу после падения в Петербурге

В Санкт-Петербурге забрали в больницу актрису Лидию Доротенко. Прохожие заметили женщину, когда она упала на улице, и вызвали скорую помощь.

По информации 5-tv.ru, в результате падения актриса расшибла нос. Сейчас Доротенко находится в сознании, однако она отказывается от любой предлагаемой помощи.

До этого коллеги Доротенко заявляли, что она фактически живет на улице. До этого артистку уже обнаруживали в тяжелом состоянии.

Лидия Доротенко получила известность как мастер эпизодических ролей. Она принимала участие в съемках таких картин, как «Полосатый рейс», «Брат» и «Мы из будущего».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Доротенко нашли в крайне тяжелом состоянии в день ее 95-летия. Актрисы не оказалось ни дома, ни на «Ленфильме», где ее хорошо знали. К поискам подключились коллеги, знакомые и жители Санкт-Петербурга. Когда актрису удалось найти, ее состояние шокировало окружающих.

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