«До слез»: актрису из «Брата» нашли в ужасном состоянии в день 95-летия

Актрису из «Брата» Лидию Доротенко нашли в тяжелом состоянии в день 95-летия

Актрису Лидию Доротенко, известную по роли в фильме «Брат», нашли в крайне тяжелом состоянии в день ее 95-летия. Об этом продюсер Вячеслав Смородинов рассказал в эфире ток-шоу на федеральном канале.

В праздничный день Доротенко не оказалось ни дома, ни на «Ленфильме», где ее хорошо знали. К поискам подключились коллеги, знакомые и жители Санкт-Петербурга. Когда актрису удалось найти, ее состояние, по словам Смородинова, шокировало окружающих.

«Я не буду стесняться и как-то это облагораживать. От нее просто шел зловонный запах. <…> У нее, знаете, вот так вот до подбородка шея грязная», — рассказал продюсер.

Смородинов вспомнил, что прежде часто виделся с Доротенко на «Ленфильме», где она была веселой, отзывчивой и всегда готовой помочь.

«Мы часто встречались на „Ленфильме“, она была веселой и всегда готова была помочь. <…> До слез», — признался он.

Двоюродный брат актрисы Анатолий Торопов объяснил, что Доротенко отличается самостоятельным характером и нередко отказывается принимать помощь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в 2024 году Лидию Доротенко экстренно госпитализировали в психиатрическую больницу имени П. П. Кащенко. По словам соседа артистки, сначала врачи и сотрудники социальной службы пытались уговорить ее поехать в больницу добровольно. Позже за Доротенко приехала скорая помощь из психиатрической клиники. Незадолго до этого у Доротенко украли паспорт и 30 тысяч рублей, которые она оставила в почтовом отделении.

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