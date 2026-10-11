Хищник в жилом квартале: волк устроил охоту на женщину с собакой в Ленобласти

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 33 0

Животное не испугалось ни света фонарей, ни даже криков прохожих.

Выходят ли волки в жилые кварталы

Фото: www.globallookpress.com/Konstantin Mikhailov

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Волк вышел к жилым домам в Ленобласти и погнался за женщиной с собакой

Волк вышел к жилым домам в поселке Дружная Горка Ленинградской области и приблизился к людям с детьми и собаками. Об этом 5-tv.ru рассказала очевидица Анна.

По словам женщины, раньше хищники появлялись в основном возле леса, а теперь зверь добрался до освещенного жилого квартала.

«Я шесть лет живу в Дружной Горке, и раньше хищники бродили только возле леса. А тут он вышел к жилым домам, где горит освещение и ходят люди. То есть волк вообще не побоялся», — рассказала Анна.

Животное заметили возле магазина на улице Введенского, хищника не напугали даже крики.

Позже волк погнался за женщиной, которая гуляла с крупным псом. Ей удалось спастись, забежав в подъезд дома.

После случившегося Анна направила обращение в комитет по охране животного мира Ленинградской области. Она попросила принять меры из-за появления хищника рядом с жилыми домами.

Ранее 5-tv.ru писал о нападении медведя на пастуха в Туве. Мужчина получил травмы, однако ему вовремя оказали медицинскую помощь.

Чтобы предотвратить новые нападения, сотрудники Госкомохотнадзора вместе с представителями местной администрации провели операцию и ликвидировали хищника, представлявшего опасность для людей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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