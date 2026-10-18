«Ответственность и счастье»: Песков поздравил всех отцов России с праздником

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 50 0

У официального представителя Кремля много детей, и о долге родителя он знает на собственном опыте.

Песков поздравил всех отцов России с праздником

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Дмитрий Песков поздравил всех отцов России с праздником

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков поздравил всех отцов России с Днем отца.

Как отметил официальный представитель Кремля, отцовство — это огромная ответственность, но вместе с тем — счастье.

«Я поздравляю всех отцов. Я сам отец не единожды, у меня много детей. Отцовство — это великолепное чувство, но при этом — огромная ответственность. Именно отец закладывает в ребенке фундамент знаний, характер во многом. Это большая ответственность и большое счастье», — сказал Песков.

В этом году День отца в России отмечается 18 октября. По традиции его справляют в третье воскресенье октября, дата в разные годы выпадает на разные дни.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как можно провести этот праздник и как поздравить своего родителя. Например, можно заранее договориться о семейной встрече, а также приготовить скромный сюрприз, или же вместе провести вечер за творческим занятием. Все зависит от характера самого папы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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