Дошутились: четверо участников команды КВН попали в базу «Миротворца»

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Василиса Власова
Василиса Власова 861 0

Основанием стала песня «Просто вернули полуостров» 2014 года.

В базу Миротворец добавили четверых участнников КВН

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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В базу украинского сайта «Миротворец» попали четверо участников команды КВН

В базу украинского сайта «Миротворец» попали четверо участников команды КВН «Союз». Это следует из информации, опубликованной на самом ресурсе.

Базу пополнили Айдар Гараев, Елена Гущина, Александр Алымов и Кирилл Коковкин. Их внесли туда за открытую поддержку России и якобы покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины базу пополнили Айдар Гараев, Елена Гущина, Александр Алымов и Кирилл Коковкин. Их внесли туда за открытую поддержку России и якобы покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины., сообщает РИА Новости.

Основанием послужило исполнение новоприбывшими «Миротворца» в 2014 году песни «Просто вернули полуостров». Композиция была посвящена возвращению Крыма в состав России.

В базе ресурса на сегодняшний день находятся персональные данные сотен тысяч людей, якобы предоставляющих угрозу нацбезопасности Украины.

 

Ранее 5-tv.ru писал о том, что лидер кивевского режима Владимир Зеленский поручил лишить музыканта Потапа звания заслуженного артиста Украины. Причиной стало так назваемое «российское влияние».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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