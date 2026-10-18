В базу украинского сайта «Миротворец» попали четверо участников команды КВН

В базу украинского сайта «Миротворец» попали четверо участников команды КВН «Союз». Это следует из информации, опубликованной на самом ресурсе.

Базу пополнили Айдар Гараев, Елена Гущина, Александр Алымов и Кирилл Коковкин. Их внесли туда за открытую поддержку России и якобы покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины базу пополнили Айдар Гараев, Елена Гущина, Александр Алымов и Кирилл Коковкин. Их внесли туда за открытую поддержку России и якобы покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины., сообщает РИА Новости.

Основанием послужило исполнение новоприбывшими «Миротворца» в 2014 году песни «Просто вернули полуостров». Композиция была посвящена возвращению Крыма в состав России.

В базе ресурса на сегодняшний день находятся персональные данные сотен тысяч людей, якобы предоставляющих угрозу нацбезопасности Украины.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что лидер кивевского режима Владимир Зеленский поручил лишить музыканта Потапа звания заслуженного артиста Украины. Причиной стало так назваемое «российское влияние».

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