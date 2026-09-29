Зеленский поручил лишить рэпера Потапа звания заслуженного артиста Украины

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 44 0

Проработать вопрос должны Кабмин и СБУ.

Зеленский поручил лишить Потапа звания заслуженного артиста

Фото: www.globallookpress.com/Alexander Keltik

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Владимир Зеленский дал поручение кабинету министров и Службе безопасности Украины (СБУ) проработать вопрос о лишении рэпера Потапа (Алексея Потапенко. — Прим. ред.) звания «Заслуженный артист Украины». Об этом сообщает пресс-служба главы киевского режима.

Такое решение стало ответом на петицию, набравшую 25 тысяч подписей. Документ Зеленский направил в правительство, а также выразил признательность всем, кто поддержал инициативу. По его словам, цель данного шага — противодействие якобы «российскому влиянию».

Ранее Верховная Рада не сумела проголосовать за обращение к Зеленскому с просьбой лишить Потапа звания.

В августе Потап и певица Анастасия Каменских высказались против гонений на граждан по языковому признаку. После оба исполнителя были внесены в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец».

Киевский режим последовательно реализует курс на вытеснение русского языка. В стране действует закон, существенно урезавший возможности использования русского и языков национальных меньшинств. Тем не менее значительная часть украинцев по-прежнему активно пользуется русским в повседневной жизни.

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