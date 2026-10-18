«Планирую учиться играть на гитаре»: герою СВО пересадили донорскую руку

Герою СВО пересадили донорскую руку

Капитану Владимиру Медюлянову, герою СВО, пересадили руку донора. Это третья подобная операция в России. Врачи НИИ им. Н. В. Склифосовского провели сложнейшее хирургическое вмешательство, длившееся более 12 часов. Корреспондент 5-tv.ru узнал, как чувствует себя мужчина после уникальной операции.

«Прекрасное самочувствие. Врачи большие молодцы, все получилось достаточно быстро. Четвертый день уже состояние „во“ (показывает палец вверх). Но все равно еще говорить пока особо не в состоянии, как видите. Все уже завтра, когда выпишут из реанимации», — рассказал он.

В планах у Владимира — учиться новому.

«После выписки планирую учиться играть на гитаре», — добавил герой СВО.

Мужчина уже может шевелить донорской рукой, но пока врачи рекомендуют обращаться с ней аккуратнее и беречь ее.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как мужчина ответил вековой юбилей донорской почки. Орган ему пожертвовала родная мама, когда ему было всего 16 лет.

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