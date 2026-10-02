Подарок матери на всю жизнь: мужчина отметил 100-летие донорской почки

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 23 0

Специалисты удивлены столь долгой работе пересаженного органа.

Сколько служит пересаженный донорский орган

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

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People: мужчина отметил 100-летие почки, которую получил от матери в юности

Мужчина отметил 100-летие почки, которую ему пожертвовала мать, когда ему было 16 лет. Об этом сообщило People.

В 1978 году у американца Рея Ветуски диагностировали почечную недостаточность. Диализ не помог, и семье сообщили, что необходима трансплантация. Его мать Бетти, которой тогда было 52 года, согласилась стать донором.

«Думаю, она сделала бы все, что могла, чтобы помочь сыну, — и она сделала это в моих глазах», — сказал Ветуски.

Операцию провели в марте 1978 года в Мемориальной больнице Стронга при Рочестерском университете. Уже через три недели Ветуски смог побывать на концерте группы Genesis. Корешки билетов он хранит до сих пор.

Специалисты Рочестерского университета назвали столь долгую работу пересаженного органа редким случаем. Они отметили, что донорская почка в среднем служит от 15 до 20 лет.

Ветуски проходит обследование в больнице раз в год. По словам врачей, пересаженный орган может прослужить ему до конца жизни.

«Я думаю о ней каждый день, без этого не проходит ни дня. Она всегда рядом со мной», — признался мужчина.

Женщина умерла в 2008 году, а в июне ей исполнилось бы 100 лет. В память о Бетти сын также назвал звезду ее именем.

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