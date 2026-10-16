Горячая ночь за решеткой: в женской тюрьме открыли отель для взрослых

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Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 20 0

В бывшей часовне разместили бар.

В женской тюрьме открыли отель для взрослых — стоимость

Фото: www.globallookpress.com/ Jan Woitas

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В берлинской женской тюрьме открыли отель для взрослых

Бывшую женскую тюрьму в берлинском районе Лихтерфельде превратили в бутик-отель The Knast, принимающий только взрослых гостей. Об этом сообщило Berliner Kurier.

Ночь здесь стоит от 170 евро (около 16 тысяч рублей). За более просторные номера, объединенные из трех-четырех камер, придется заплатить от 200 евро (около 19 тысяч рублей).

Сейчас для бронирования доступны девять номеров. Еще четыре люкса для приема гостей готовят в мансарде.

При переоборудовании здания сохранили кирпичную кладку, решетки и тяжелые двери. Исторические детали дополнили интерьерами в темных антрацитовых и винно-красных оттенках.

Вместо обычных информационных папок постояльцам выдают стилизованные «тюремные документы».

Гостиница стала частью культурно-гастрономического комплекса. В бывшем административном корпусе работает ресторан, а тюремную часовню переоборудовали в скрытый бар. На территории также проводят выставки, вечерние шоу и другие мероприятия. В отдельных зонах ограничена фотосъемка.

Тюремный комплекс построили в 1902–1906 годах. Он был рассчитан примерно на 70 заключенных и использовался по назначению до 2010 года.

После закрытия здание служило съемочной площадкой, в том числе для сериала «Вавилон-Берлин», а затем получило новую жизнь как арт-пространство и гостиница.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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