Связь 5G запустили в России: в каких регионах заработала сеть и что нужно знать
Технология будущего постепенно становится доступной для массового использования.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Связь 5G запустили в России
В России впервые запустили коммерческие сети связи пятого поколения. На первом этапе технология 5G стала доступна в 16 городах, а высокоскоростным мобильным интернетом нового стандарта смогут воспользоваться около десяти миллионов человек. Об этом сообщили в Минцифры.
Запуск состоялся по поручению президента России Владимира Путина. Новое поколение связи призвано не только увеличить скорость мобильного интернета, но и стать основой для развития цифровой экономики, промышленности, беспилотных технологий и искусственного интеллекта.
Где заработала связь 5G
Первый этап запуска охватил крупнейшие города России, где нагрузка на мобильные сети остается наиболее высокой. За последние шесть лет объем мобильного интернет-трафика в стране вырос более чем в три раза, поэтому развитие сетей пятого поколения стало особенно актуальным для мегаполисов.
5G начала работать:
- в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге;
- в Новосибирске и Казани;
- в Самаре;
- в Великом Новгороде, Краснодаре, Нижнем Новгороде и Твери;
- в Волгограде, Красноярске, Перми и Челябинске;
- в Уфе;
- в Ярославле.
В ближайшее время воспользоваться технологией смогут владельцы устройств на базе Android. Возможность подключения 5G на смартфонах Apple зависит от решений самой компании.
Как будет развиваться сеть пятого поколения
Запуск 5G в России пройдет поэтапно. До конца 2026 года планируется расширить доступ к технологии еще примерно в 50 городах.
На первом этапе сети будут работать на ранее выделенных частотах LTE. Это позволит увеличить пропускную способность существующей инфраструктуры на 20–25%.
Кроме того, для развития 5G были выделены новые полосы частот в диапазоне 4,63–4,99 ГГц. Это должно обеспечить дальнейшее расширение возможностей связи и сохранить конкуренцию на рынке.
Заместитель председателя правительства — руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко отметил, что внедрение нового стандарта связано не только с более быстрым интернетом.
«Это особенно важно для таких технологий, как искусственный интеллект, автономный транспорт, интернет вещей. В соответствии с поручением президента мы приступили к внедрению 5G», — заявил он.
По словам Григоренко, одной из задач остается развитие отечественного оборудования для сетей пятого поколения. Планируется довести долю российских базовых станций 5G до 100%.
Зачем нужна технология 5G
Сети пятого поколения должны стать частью цифровой инфраструктуры страны. Их возможности будут использоваться не только для мобильной связи, но и для развития новых технологий.
Среди ключевых направлений применения:
- цифровизация промышленных предприятий;
- управление беспилотным транспортом и роботизированными системами;
- развитие телемедицины;
- создание «умных городов»;
- подключение устройств интернета вещей;
- запуск частных технологических сетей на производствах.
Глава Минцифры России Максут Шадаев подчеркнул, что потребность в высокоскоростной связи постоянно растет.
«Быстрый мобильный интернет сегодня нужен абсолютно всем, всегда и везде. <…> Сети пятого поколения дают значительно большую скорость мобильным сервисам, что особенно важно для продвинутых городских пользователей», — отметил министр.
Что изменится для пользователей и бизнеса
Для обычных пользователей запуск 5G означает более высокую скорость передачи данных, стабильную работу цифровых сервисов и возможность использовать новые приложения, требующие больших объемов информации.
Для бизнеса технология открывает возможности для внедрения автоматизированных производств, систем удаленного управления и новых цифровых решений.
В правительстве отмечают, что развитие 5G станет одним из элементов дальнейшей цифровой трансформации экономики. В перспективе сети пятого поколения должны расширять применение искусственного интеллекта, робототехники и других современных технологий.
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