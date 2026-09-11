Связь 5G запустили в России: в каких регионах заработала сеть и что нужно знать

Связь 5G запустили в России

В России впервые запустили коммерческие сети связи пятого поколения. На первом этапе технология 5G стала доступна в 16 городах, а высокоскоростным мобильным интернетом нового стандарта смогут воспользоваться около десяти миллионов человек. Об этом сообщили в Минцифры.

Запуск состоялся по поручению президента России Владимира Путина. Новое поколение связи призвано не только увеличить скорость мобильного интернета, но и стать основой для развития цифровой экономики, промышленности, беспилотных технологий и искусственного интеллекта.

Где заработала связь 5G

Первый этап запуска охватил крупнейшие города России, где нагрузка на мобильные сети остается наиболее высокой. За последние шесть лет объем мобильного интернет-трафика в стране вырос более чем в три раза, поэтому развитие сетей пятого поколения стало особенно актуальным для мегаполисов.

5G начала работать:

в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге;

в Новосибирске и Казани;

в Самаре;

в Великом Новгороде, Краснодаре, Нижнем Новгороде и Твери;

в Волгограде, Красноярске, Перми и Челябинске;

в Уфе;

в Ярославле.

В ближайшее время воспользоваться технологией смогут владельцы устройств на базе Android. Возможность подключения 5G на смартфонах Apple зависит от решений самой компании.

Как будет развиваться сеть пятого поколения

Запуск 5G в России пройдет поэтапно. До конца 2026 года планируется расширить доступ к технологии еще примерно в 50 городах.

На первом этапе сети будут работать на ранее выделенных частотах LTE. Это позволит увеличить пропускную способность существующей инфраструктуры на 20–25%.

Кроме того, для развития 5G были выделены новые полосы частот в диапазоне 4,63–4,99 ГГц. Это должно обеспечить дальнейшее расширение возможностей связи и сохранить конкуренцию на рынке.

Заместитель председателя правительства — руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко отметил, что внедрение нового стандарта связано не только с более быстрым интернетом.

«Это особенно важно для таких технологий, как искусственный интеллект, автономный транспорт, интернет вещей. В соответствии с поручением президента мы приступили к внедрению 5G», — заявил он.

По словам Григоренко, одной из задач остается развитие отечественного оборудования для сетей пятого поколения. Планируется довести долю российских базовых станций 5G до 100%.

Зачем нужна технология 5G

Сети пятого поколения должны стать частью цифровой инфраструктуры страны. Их возможности будут использоваться не только для мобильной связи, но и для развития новых технологий.

Среди ключевых направлений применения:

цифровизация промышленных предприятий;

управление беспилотным транспортом и роботизированными системами;

развитие телемедицины;

создание «умных городов»;

подключение устройств интернета вещей;

запуск частных технологических сетей на производствах.

Глава Минцифры России Максут Шадаев подчеркнул, что потребность в высокоскоростной связи постоянно растет.

«Быстрый мобильный интернет сегодня нужен абсолютно всем, всегда и везде. <…> Сети пятого поколения дают значительно большую скорость мобильным сервисам, что особенно важно для продвинутых городских пользователей», — отметил министр.

Что изменится для пользователей и бизнеса

Для обычных пользователей запуск 5G означает более высокую скорость передачи данных, стабильную работу цифровых сервисов и возможность использовать новые приложения, требующие больших объемов информации.

Для бизнеса технология открывает возможности для внедрения автоматизированных производств, систем удаленного управления и новых цифровых решений.

В правительстве отмечают, что развитие 5G станет одним из элементов дальнейшей цифровой трансформации экономики. В перспективе сети пятого поколения должны расширять применение искусственного интеллекта, робототехники и других современных технологий.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.