Образование, дружба и честь: 215 лет назад открылся Царскосельский лицей

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Современные лицеисты учатся не так, как два века назад, но программа у них не менее насыщенная.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru

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В Царском Селе, 215 лет назад, открылся лицей, который прославил в своих произведениях Александр Пушкин. Здесь воспитывали не только будущих государственных деятелей, но и людей с широким кругозором. Для них такие понятия, как дружба и честь были не менее важны, чем знания.

Сегодня лицеи работают по другим правилам. На вооружении учащихся — современные технологии. Корреспондент «Известий» Максим Облендер — о том, как изменилось образование за два столетия и что осталось неизменным.

«Вставали мы по звонку в шесть часов. Одевались, шли на молитву в залу» — пишет Пущин, сокурсник Пушкина. В современных лицеях так рано не встают. В России их около 1000, каждый десятый — с постоянным проживанием. На полках Кюхельбекера и Дельвига стояли книги по грамматике и французскому, у Карима — пособия по блокчейну и криптовалюте.

На проекторе мелькают сгенерированные ИИ картинки. Педагоги не возбраняют. Царскосельский лицей задумывался как передовое учреждение, вот и в физико-математическом лицее в Петербурге идут в ногу со временем.

В общей сложности у тогдашних лицеистов было семь уроков в день и несколько обязательных длинных перерывов на прогулки в парке. Три часа в день они могли здесь бегать и прыгать. Однозначно, современные лицеисты учатся не меньше. У старшеклассников каждый день по шесть уроков до 15 часов, и потом начинается дополнительное образование.

«Помимо учебы у меня проходит хор, я стараюсь посещать спортзал. Первое, чему учится лицеист, — это планированию своего времени», — сказал учащийся Санкт-Петербургского президентского физико-математического лицея № 239 Карим Амиров.

Обеды, как и тогда, насыщенные, правда английского портера в меню нет.

«Директор приехал тогда из Англии, считалось, что этот напиток не алкогольный, а полезный для здоровья, поэтому поначалу действительно угощали», — сказала экскурсовод Всероссийского музея А. С. Пушкина Екатерина Добровольская.

Изменилось все: расписание, технологии, темп, но даже спустя 215 лет есть некое ощущение закрытого, своего лицейского мира. Поет хор, есть традиция давать балы.

Несколько лет назад была озвучена идея возрождения Царскосельского лицея не в формате музея, он как раз есть, а учебного заведения для будущих госслужащих. Но пока это лишь проект, к которому сегодняшние педагоги относятся настороженно.

«Дать целостное представление о мире — вот его задача. Воспитать детей, которые будут правильно, с чувством родины. Вот это в лицее было главное», — сказал президент Всероссийского музея А. С. Пушкина Сергей Некрасов.

Сегодняшний праздник в музее стоит особняком, у касс многолюдно. А рядом лес «роняет багряный свой убор», как в стихотворении Пушкина, написанном два века назад.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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