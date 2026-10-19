«Должно зацепить»: Киркоров раскрыл секрет удачного дуэта с молодым артистом

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 34 0

Певец признался, что для совместной работы ему важна не только хорошая музыка.

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Киркоров назвал «химию» одним из условий сотрудничества с молодыми артистами

Народный артист России Филипп Киркоров рассказал, по какому принципу выбирает молодых артистов для совместных проектов. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на Дне открытых дверей «РУ.ТВ КИДС».

На дорожке компанию Киркорову составил певец Владимир Киселев, известный под псевдонимом ВладиМир, с которым артист недавно записал совместную песню и снял клип.

«Ну, должно что-то зацепить. Песня в данном случае с Володей произошла то, что Володя принес песню достаточно очень такую хорошую, в добрых таких традициях эстрадной песни, которую сейчас уже немножко подзабыли», — отметил Киркоров.

По словам певца, его также привлекла идея клипа, которую он назвал оригинальной. При этом при выборе партнеров для дуэтов Киркоров обращает внимание не только на материал, но и на самого исполнителя.

«Музыка, хорошая музыка, интересный исполнитель. Что-то такое, химия, химия должна произойти», — сказал артист.

Киркоров напомнил, что ранее сотрудничал с Егором Кридом, DAVA, Anna Asti и Ани Лорак.

С Киселевым, по словам певца, нужная творческая связь возникла уже на съемочной площадке, поскольку вокальные партии они записывали в разное время.

«У нас с Володей произошла химия на съемочной площадке, потому что мы записывали песни в разное время, не одновременно. Поэтому мы встретились уже на съемочной площадке, и там это все начало рождаться, и даже каким-то образом это было экспромтом», — отметил Киркоров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Филипп Киркоров и певец ВладиМир рассказали о забавном эпизоде со съемок совместного клипа. Одним из главных атрибутов видео стали короны. По словам артистов, на Киркорове такой головной убор сидел идеально. У ВладиМира же корона во время съемок постоянно спадала.

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