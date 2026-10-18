Корона не жмет: Киркоров и ЮрКисс рассказали о смешном случае на съемках клипа

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Василиса Власова
Василиса Власова 14 0

Король российской эстрады не хотел раскрывать детали новой совместной работы исполнителей.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Киркоров и ЮрКисс рассказали о смешном случае на съемках клипа

Заслуженный артист РФ Филипп Киркоров и певец Юрий Киселев, известный под псевдонимом ЮрКисс, поделились смешным случаем со съемок совместного клипа. Об этом исполнители рассказали корреспонденту 5-tv.ru на Дне открытых дверей «РУ. ТВ КИДС».

«Было несколько и смешных моментов, также есть разные атрибуты, в том числе и короны», — так начал свой рассказ ЮрКисс.

Киркоров в этот момент оговорился, что не хотел называть отличительную черту их новой совместной работы.

«Короны — это главный атрибут этого клипа», — все же сказал звезда.

Тогда ЮрКисс открыл смешную деталь со съемок.

«Если на Филиппе Бедросовиче корона сидела просто идеально, то с меня она постоянно спадала, видимо да, еще не заслужил, и тоже был такой смешной момент», — продолжил Киселев.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Филипп Киркоров остался без подарков в День отца. Когда дети короля эстрады ушли в школу в этот день, он еще спал.

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