ФСБ задержала крымчанку за передачу спецслужбам Украины сведений об объектах ПВО

Ей предъявлено обвинение в госизмене.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru
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Сотрудники ФСБ задержали жительницу Крыма по подозрению в государственной измене. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По данным силовиков, 63-летняя женщина передавала спецслужбам Украины информацию о том, где в регионе располагаются объекты ПВО РФ. На допросе задержанная рассказала, что в интернете у нее завязалось знакомство с неким Юрием.
Мужчина интересовался у женщины настроением людей, проживающих в Крыму, а также спрашивал, где находятся объекты ПВО. Проезжая мимо указанных мест, подозреваемая делала фотографии и снимала видео, а затем отправляла сотруднику иностранной разведки.
В пресс-службе ФСБ уточнили, что жительница Крыма понимала, что передает информацию противнику. Однако это ее остановило от совершения преступления.
«Гражданка Российской Федерации, испытывая негативное отношение, из идейных побуждений согласилась оказывать содействие», — сообщили в ведомстве.
Ранее сотрудники ФСБ задержали подданного Швеции в Себежском районе Псковской области после незаконного пересечения российской границы с территории сопредельного государства.
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