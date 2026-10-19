ФСБ задержала крымчанку за передачу спецслужбам Украины сведений об объектах ПВО

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 35 0

Ей предъявлено обвинение в госизмене.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

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Сотрудники ФСБ задержали жительницу Крыма по подозрению в государственной измене. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным силовиков, 63-летняя женщина передавала спецслужбам Украины информацию о том, где в регионе располагаются объекты ПВО РФ. На допросе задержанная рассказала, что в интернете у нее завязалось знакомство с неким Юрием.

Мужчина интересовался у женщины настроением людей, проживающих в Крыму, а также спрашивал, где находятся объекты ПВО. Проезжая мимо указанных мест, подозреваемая делала фотографии и снимала видео, а затем отправляла сотруднику иностранной разведки.

В пресс-службе ФСБ уточнили, что жительница Крыма понимала, что передает информацию противнику. Однако это ее остановило от совершения преступления.

«Гражданка Российской Федерации, испытывая негативное отношение, из идейных побуждений согласилась оказывать содействие», — сообщили в ведомстве.

Ранее сотрудники ФСБ задержали подданного Швеции в Себежском районе Псковской области после незаконного пересечения российской границы с территории сопредельного государства.

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