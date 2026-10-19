Новые вице-премьеры и глава Минтранса: Мишустин внес в Госдуму список кандидатов на посты в правительстве

Председатель правительства России Михаил Мишустин направил в Государственную думу согласованные с президентом Владимиром Путиным кандидатуры на пять должностей в кабинете министров. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

На пост вице-премьера предложено назначить главу Минтранса Андрея Никитина. Его нынешнюю должность может занять руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.

Губернатора Приморского края Олега Кожемяко предложили назначить вице-премьером — полномочным представителем президента России в Дальневосточном федеральном округе. На должность вице-премьера — руководителя Аппарата правительства выдвинута кандидатура первого замминистра финансов Ирины Окладниковой.

Еще одно предложение касается главы Минфина Антона Силуанова. Его кандидатуру внесли на должность вице-премьера — министра финансов.

Пост вице-премьера — полномочного представителя президента в ДФО, который с 2013 года занимал Юрий Трутнев, должен перейти к Олегу Кожемяко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правительство внесло в Государственную Думу законопроект о федеральном бюджете на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Проект сформирован на основе базового прогноза социально-экономического развития, который предусматривает рост экономики на 1,4% в 2027 году и до 2,4% к 2029 году. Среди приоритетов — социальные обязательства, здравоохранение, образование, поддержка участников СВО, оборона и технологическое развитие.

На поддержку детей за три года планируется направить более 10 триллионов рублей. Страховые пенсии в 2027 году предполагается повысить в два этапа, а МРОТ — до 28 935 рублей. На национальные проекты в целом предусмотрено около 19 триллионов рублей, из них более 4,4 триллиона — на дорожное хозяйство.

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