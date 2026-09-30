Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2027–2029 годы

Кабинет министров направил в Государственную Думу законопроект о федеральном бюджете на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов. Распоряжение о его внесении подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

В нижнюю палату парламента также поступили проекты бюджетов внебюджетных фондов и ряд других документов. Весь бюджетный пакет внесен в электронном виде. За основу взят базовый вариант прогноза социально-экономического развития. Он предполагает рост российской экономики на 1,4% в 2027 году и ускорение динамики до 2,4% к 2029 году.

Ключевые приоритеты трехлетнего бюджета — выполнение социальных обязательств, включая поддержку семей с детьми, развитие здравоохранения и образования, помощь участникам специальной военной операции и их близким, обеспечение потребностей обороны и безопасности, а также достижение национальных целей, в том числе технологического лидерства и развития инфраструктуры.

Ожидается, что расходы на здравоохранение в 2027 году превысят 7 триллионов рублей. Из этой суммы планируется выделить 1,8 триллиона из федерального бюджета, 5,2 триллиона — через Фонд обязательного медицинского страхования.

На поддержку детей, согласно проекту, за три года направят более 10 триллионов рублей в рамках «детского бюджета». Выплаты единого пособия и материнского капитала продолжатся — последний планируется проиндексировать по фактической инфляции. На развитие инфраструктуры образования предусмотрено более 100 миллиардов рублей — речь о строительстве 150 новых школ к 2030 году. На капремонт школ планируется направить 201,4 миллиарда рублей, на ремонт и строительство детских садов — около 73,4 миллиарда.

В проекте бюджета Социального фонда также заложено повышение страховых пенсий в 2027 году. Они должны повыситься в два этапа — с 1 февраля на 6,8% и с 1 апреля дополнительно на 3,3%. Средний размер пенсии по старости на конец 2027 года должен составить 29 904 рубля. Прожиточный минимум планируется увеличить на 6,8% — до 20 227 рублей, МРОТ — до 28 935 рублей.

На национальные проекты технологического лидерства и развитие инфраструктуры в 2027–2029 годах собираются направить 6,4 триллиона рублей, на мероприятия нацпроектов в целом зарезервировано около 19 триллионов рублей. Отдельное внимание — дорожному хозяйству: на эти цели предусмотрено более 4,4 триллиона рублей. В проекте заложены средства на развитие регионов. Также планируется дополнительно выделить в качестве донаций 100 млрд рублей на развитие регионов со «сложными бюджетами».

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