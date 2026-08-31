Фигуристка Елизавета Андреева покинула группу тренера Этери Тутберидзе

РИА Новости: фигуристка Елизавета Андреева покидает группу тренера Тутберидзе

Фигуристка Елизавета Андреева приняла решение покинуть группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Об этом журналистам РИА Новости сообщил информированный источник. По его данным, 16-летняя спортсменка уведомила о своем уходе из центра «Хрустальный» в конце недели.

На данный момент неизвестно, где Андреева продолжит карьеру. Среди возможных вариантов называется школа олимпийской чемпионки Татьяны Навки.

Андреева неоднократно поднималась на пьедестал этапов Гран-при России. В сезоне 2024/25 она финишировала четвертой на юниорском первенстве страны. Минувший соревновательный год она провела вне льда из-за проблем со здоровьем.

Этери Тутберидзе — один из самых титулованных тренеров в истории фигурного катания. Она воспитала плеяду олимпийских чемпионок, включая Юлию Липницкую, Алину Загитову, Анну Щербакову и Камилу Валиеву.

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