Фигуристка Елизавета Андреева покинула группу тренера Этери Тутберидзе

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 23 0

Спортсменка, пропустившая прошлый сезон из-за проблем со здоровьем, теперь ищет нового наставника.

Почему Елизавета Андреева ушла из группы Этери Тутберидзе

Фото: © РИА Новости/ Александр Вильф

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РИА Новости: фигуристка Елизавета Андреева покидает группу тренера Тутберидзе

Фигуристка Елизавета Андреева приняла решение покинуть группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Об этом журналистам РИА Новости сообщил информированный источник. По его данным, 16-летняя спортсменка уведомила о своем уходе из центра «Хрустальный» в конце недели.

На данный момент неизвестно, где Андреева продолжит карьеру. Среди возможных вариантов называется школа олимпийской чемпионки Татьяны Навки.

Андреева неоднократно поднималась на пьедестал этапов Гран-при России. В сезоне 2024/25 она финишировала четвертой на юниорском первенстве страны. Минувший соревновательный год она провела вне льда из-за проблем со здоровьем.

Этери Тутберидзе — один из самых титулованных тренеров в истории фигурного катания. Она воспитала плеяду олимпийских чемпионок, включая Юлию Липницкую, Алину Загитову, Анну Щербакову и Камилу Валиеву.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что гимнастка Дина Аверина и фигурист Дмитрий Соловьев стали родителями. У пары родился сын, которого назвали Львом.

Для Дины Авериной этот ребенок стал первым. О своей беременности спортсменка сообщила в июне 2026 года. Пол малыша супруги знали заранее, но до рождения не раскрывали.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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