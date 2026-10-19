«Кризисные проявления»: Песков назвал массовые протесты в Европе хаосом

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 33 0

Официальный представитель Кремля отметил, что беспорядки перекинулись из Франции на Италию и другие страны.

Фото, видео: Reuters/Абдул Сабур; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Песков назвал массовые протесты в Европе хаосом

Массовые беспорядки, охватившие Европу, близки к хаосу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это беспорядки, которые фактически уже граничат с хаосом. В крупнейших городах Франции это все перекинулось, мы видим, в Италию, в другие страны начинает перекидываться. Здесь, конечно, налицо кризисные проявления», — приводит его слова.

По мнению Пескова, дать происходящему в Европе определение «системного или несистемного кризиса» непросто, но факт «большого кризиса» очевиден. Он также отметил, что массовые протесты — это внутреннее дело европейских государств.

В тот же день, 19 октября, Песков указал, что обвинения в причастности России к беспорядкам уже никто не воспринимает всерьез. По его словам, к этим абсурдным утверждениям не относятся серьезно даже в самой Европе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на фоне массовых беспорядков во Франции лидер партии «Патриоты» и претендент на пост президента Флориан Филиппо потребовал от Эммануэля Макрона покинуть должность главы государства. Филиппо, в частности, указал, что для выхода из хаоса необходимо отстранить от власти тех, кого он назвал предателями, а также восстановить государственность и национальный суверенитет.

Масштабные протесты продолжаются во Франции уже несколько недель. Основную часть их участников составляют школьники и студенты. В ряде французских городов к протестующим школьникам присоединились медицинские работники, таксисты и профсоюзы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
83.62
-0.14 93.72
-0.05
Гороскоп на сегодня, 19 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:11
Щетку взяли, о воде забыли: что угрожает зубам во время перелета
14:00
Во Владивостоке задержали учителя географии, снимавшегося в порно
13:47
Гарри и Меган Маркл недовольны тем, как их называют после возвращения в Британию
13:35
Литр молока за 700 рублей: в Красноярском крае столкнулись с бешеными ценами на продукты
13:22
«Кризисные проявления»: Песков назвал массовые протесты в Европе хаосом
13:19
Макрон улетел в зарубежное турне на фоне массовых беспорядков во Франции

Сейчас читают

Как подготовить китайский автомобиль к русским морозам
Михаил Ошеров: Накануне Третьей Ближневосточной войны — анализ ситуации
Звездные войны: что известно о сближении спутников «Космос-2612» и ICEYE-X36
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео