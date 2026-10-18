«Прогнать предателей»: Макрона призвали уйти в отставку

Филиппо призвал Макрона уйти в отставку из-за беспорядков

Лидер партии «Патриоты» и кандидат в президенты Франции Флориан Филиппо потребовал от Эммануэля Макрона покинуть пост главы государства на фоне массовых беспорядков. Об этом политик заявил в соцсети.

«Чтобы выйти из хаоса, нужно прогнать предателей у власти… нужно восстановить государственность, восстановить национальный суверенитет», — написал он в соцсети X.

Филиппо возложил на действующие власти вину за нелегальную миграцию во Францию, продолжающуюся много лет.

К протестующим школьникам в ряде французских городов 17 октября присоединились медицинские работники, таксисты и профсоюзы. Во время беспорядков в стране задержали 1,2 тысячи человек, пострадали 150 сотрудников полиции и жандармерии.

Масштабные протесты идут во Франции уже несколько недель, основными их участниками являются школьники и студенты.

Фото: Reuters / Stephanie Lecocq

На фоне непрекращающихся протестов французское правительство рискует окончательно утратить контроль над внутриполитической ситуацией. При этом Макрон сначала и вовсе не обратил внимания на протесты и вместе с супругой Брижит решил развлечься — посетить концерт певицы Селин Дион.

В соцсетях разлетелись кадры с президентом Франции и первой леди на концерте. На них запечатлен момент, когда супруга президента подпевает Дион и пританцовывает.

В то же самое время в стране гремели протесты, которые еще не стихли. Бизнес страны страдает от беспорядков сильнее всего — разбитые витрины, сорванные ставни, разграбленные, а порой и подожженные прилавки стали одними из многих последствий хаоса. Демонстранты поджигают школы, возводят баррикады и атакуют полицейских. Правоохранители в ответ применяют водометы, резиновые дубинки и слезоточивый газ.

«Для многих из бизнесменов эти разрушения могут стать последней каплей», — сообщает CCI France.

Находясь прямо на концерте, президент Франции в конце концов все же соизволил обратить внимание на происходящее в стране, пообещав наказать ответственных за погромы на протестах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что во время беспорядков в Лиможе загорелось здание городской мэрии, в результате чего обрушилась колокольная башня. По предварительным данным, радикалы проникли в строение и подожгли помещения на первом этаже. Одновременно были уничтожены автомобили, находившиеся рядом, а усугубили ситуацию взрывы машин. Мэр Лиможа Гийом Герен жестко осудил действия погромщиков. Он отметил, что записи камер видеонаблюдения свидетельствуют об их стремлении нанести как можно больший урон.

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