Италия сократила срок оформления туристических виз для россиян

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 25 0

Визовый центр рекомендует учитывать обновленные сроки при планировании поездок.

Италия сократила срок оформления виз для россиян

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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Визовый центр Италии сократил период рассмотрения заявлений на туристические визы для граждан России с 60 до 45 дней. Об этом сообщается на сайте визового центра Италии.

Центр советует принимать во внимание обновленные сроки при планировании поездок. В июне Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщала, что в 2025 году Италия выдала россиянам порядка 160 тысяч шенгенских виз — это один из наиболее высоких показателей среди стран Евросоюза (ЕС).

Ранее ЕС выступал за ужесточение визового режима для россиян. При этом Франция и Италия ранее выступали против такой инициативы, поскольку принимают значительное число граждан России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер-министр Финляндии Петтери Орпо выступил с инициативой полностью прекратить выдачу туристических виз россиянам в странах Евросоюза. Свое предложение он обосновал требованиями безопасности.

На инициативу премьер-министра Латвии Андриса Кулбергса остановить оформление туристических виз гражданам России отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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