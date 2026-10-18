«Включите телевизор»: Захарова высмеяла идею Латвии запретить визы россиянам

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 31 0

Дипломат ответила на предложение ограничить въезд российских туристов во все страны Евросоюза.

Захарова ответила на призыв не выдавать визы россиянам

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Захарова посоветовала премьеру Латвии включить телевизор после слов о россиянах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала предложение премьер-министра Латвии Андриса Кулбергса перестать выдавать россиянам туристические визы. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

Поводом для реакции стали публикации СМИ о том, что латвийский премьер выступил с инициативой запретить выдачу туристических виз гражданам РФ в странах Евросоюза. По его мнению, такая мера необходима для предотвращения будущих «гибридных угроз».

Захарова отреагировала с иронией, посоветовав Кулбергсу посмотреть телевизор.

«Включите Кулбергсу телевизор — там показывают, кто не в будущем, а в настоящем; не гибридно, а примитивно; не угрожает, а громит ЕС — граждане ЕС», — заявила она.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо также выступил с инициативой полностью прекратить выдачу туристических виз россиянам в ЕС, объяснив это необходимостью обеспечить безопасность.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопросы об интервью главы Украины, дала резкую оценку Владимиру Зеленскому, лидеру киевского режима. По утверждению Захаровой, действия Зеленского стали причиной краха Украины. Поводом для ее комментария послужили высказывания украинского лидера о ряде попыток покушения на его жизнь.

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