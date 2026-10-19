Роналду отстранили от матчей сборной Португалии на 30 дней за самовольный отъезд

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 11 0

Атакующему лидеру «Аль-Насра» теперь на месяц запрещено надевать футболку национальной команды, а в придачу к дисквалификации федерация выписала ему штраф.

Что известно про отстранение Кристиану Роналду

Фото: www.globallookpress.com/Grzegorz Wajda

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Роналду отстранили от матчей сборной Португалии на 30 дней за самовольный отъезд

Дисциплинарный совет Федерации футбола Португалии признал нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду виновным в нарушении регламента — капитан национальной команды покинул тренировочный сбор в Копенгагене 30 сентября — и наказал его отстранением на 30 дней со штрафом в 255 евро, сообщает A Bola.

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Решение объявлено после дисциплинарного процесса, возбужденного против 41-летнего форварда, который к тому моменту уже был превентивно отстранен.

«В этих условиях и с изложенными причинами Дисциплинарный совет решает полностью поддержать обвинение и признать Криштиану Роналду виновным в совершении дисциплинарного нарушения. В решении о санкциях значатся приостановка на 30 дней и штраф в размере 2,5 расчетных единиц, то есть 255 евро», — говорится в вердикте.

По счастливому совпадению для Роналду, ближайший матч сборная Португалия проведет только 14 ноября — с Данией, а затем 17-го сыграет с Уэльсом в Кардиффе. Так что формально дисквалификация не лишит его ни одной официальной игры, а решать, вызывать ли капитана «Аль-Насра» на завершение группового этапа Лиги наций, теперь предстоит главному тренеру Жорже Жезушу — не так давно у него с нападающим случился конфликт.

 

Ранее 5-tv.ru писал о решении Роналду завершить карьеру в сборной Португалии.

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