«Идеальный охранник»: похититель картин дал интервью CNN

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Голландец, который в 2002-м украл две картины Ван Гога, теперь хочет сторожить Лувр.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Wu Huiwo; 5-tv.ru

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Похититель картин Ван Гога хочет стать охранником Лувра

Сохранность шедевров в Лувре не гарантируют. Наверное, именно поэтому в главный французский музей пытается устроиться один из самых известных похитителей картин в Европе.

Гражданин Нидерландов дал интервью CNN и заявил, что не собирается возвращаться к криминалу, а вместо этого намерен защищать экспонаты Лувра.

Этот голландец известен тем, что еще в 2002-м украл две картины Ван Гога. И теперь утверждает, что как раз такой опыт и делает его идеальным музейным охранником. Он обещает наладить всю систему безопасности, устранить все уязвимости в музее и уверяет, что при нем из здания точно не будут на глазах выносить бриллианты времен Наполеона.

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