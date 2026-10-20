«Обновление пойдет на пользу»: Госдума рассмотрит кадровые изменения 21 октября

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Всех интересует, какие результаты принесут такие перестановки.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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В Госдуме все кандидатуры рассмотрят только 21 октября. Хотя уже сегодня прошли первые встречи с главами парламентских фракций. Естественно, всех интересует, какие результаты принесут такие кадровые изменения. И будет ли ответ на запрос о тратах бюджетных средств.

«Уверен, что это обновление пойдет на пользу. Мы знаем всех кандидатов на высокие должности как людей профессиональных, очень практичных, при этом которые удерживают задачи, которые перед Россией в это непростое время в мире стоят. Людей современных», — сказал Алексей Нечаев.

«Мы работаем вместе. Мы работаем в повестке президента, который поставил национальные цели развития, и каждый по своему направлению прорабатывает. Здесь и финансовые ресурсы, здесь и, соответственно, наполнение этой повестки конкретными мероприятиями, и использование этих ресурсов, отслеживание эффективности, как вы сказали, каждого рубля», — сказал министр финансов Антон Силуанов.

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