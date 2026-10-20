От изжоги до смерти: чем опасна привычка пить пиво лежа на диване

Гастроэнтеролог Федина: выпитое лежа пиво может спровоцировать изжогу

Пиво, выпитое в горизонтальном положении — на диване или, например, на пляже, может вызвать изжогу, а при сильном опьянении от большого количества выпитого возрастает риск захлебнуться рвотными массами. Об этом в беседе с Газета.ру рассказала врач-гастроэнтеролог Мария Федина.

«Привычка пить пиво лежа сама по себе не создает какой-то особой угрозы для сердца или печени. Положение тела не меняет токсического действия алкоголя. Однако оно может усилить неприятные ощущения со стороны пищевода и желудка, а при сильном опьянении — повысить риск захлебнуться рвотными массами», — объяснила врач.

Эксперт пояснила: когда человек лежит, содержимое желудка с легкостью проходит обратно в пищевод. Алкоголь же может спровоцировать рефлюкс, а газированный напиток может вызывать отрыжку и чувство распирания. Поэтому пить лежа пиво, особенно после еды, может привести к кислому привкусу во рту, жжению за грудиной и кашлю ночью.

Во-вторых, чрезмерное употребление алкогольного напитка может вызвать опьянение. И если человек в этот состоянии уснет, а у него случится интоксикация, и начнется рвота, он может не проснуться.

«В такой ситуации рвотные массы могут попасть в дыхательные пути. Особенно опасно сочетать алкоголь со снотворными и другими препаратами, вызывающими сонливость», — предупредила гастроэнтеролог.

Кроме того в таком положении пить неудобно — есть риск поперхнуться.

Если же вы застали выпившего человека в положении лежа, но его трудно разбудить, он дышит редко или нерегулярно либо его рвет в полусознательном состоянии, то нужно обратиться за медицинской помощью, вызвав «скорую». Оставлять его его в таком состоянии на спине нельзя — следует повернуть на бок.