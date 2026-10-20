Людей отрезало водой: в Крыму пытаются справиться с последствиями рекордного шторма

В Крыму все силы спасателей и коммунальных служб брошены на устранение последствий рекордного шторма. Основной удар стихии пришелся на Ялту и пригороды, включая поселок Кореиз. Власти ввели режим ЧС местного уровня, оперштаб круглосуточно контролирует ситуацию.

Из-за разлива рек часть жителей эвакуировали. Спасатели устраняли последствия всю ночь. В том числе, они возвели две временные дамбы, чтобы преградить путь воде. Также сохраняется угроза схода селей. За ситуацией на Южном берегу Крыма наблюдает корреспондент «Известий» Амина Алибеева.

— Мы не можем ни выйти, ни зайти, мы остались на острове.

В такой ситуации сейчас десятки семей поселка Кореиз под Ялтой. Река Узень-Чешме вышла из берегов за считанные часы, отрезав пути отступления.

Под ногами — сплошной поток воды, смешанный с камнями и грязью. Это река, которая с утра вырвалась из русла. Скорость течения такая, что удержаться на ногах тяжело даже взрослому человеку.

Местами уровень воды поднялся больше чем на метр. Спасатели и местные жители пытаются защитить дома мешками с песком, сооружая временные барьеры.

Несмотря на то, что сильный дождь прекратился, вода бурным потоком вымывает груды мусора наружу и бьет по окнам первого этажа. Некоторым жителям пришлось эвакуироваться. Среди тех, кому потребовалась помощь спасателей, были дети.

Чтобы вывести девочку из опасной зоны, спасатели организовали веревочную переправу. Работу осложняли сильные порывы ветра — больше 20 метров в секунду.

«Из близлежащего дома три человека были эвакуированы в безопасное место, так как поток воды уже проникал к ним в помещение. И возможно было затопление квартиры», — сказал начальник Ялтинского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «Крым-спас» Юрий Павлов.

Для жителей Кореиза это не первое масштабное подтопление. Люди уверены, проблема не только в осадках, но и в том, что вода не может беспрепятственно проходить по руслу.

Под удар стихии попал не только Кореиз. На Южном берегу Крыма шторм повредил дороги и прибрежную инфраструктуру.

Доступ к водопаду Учан-Су закрыли из-за угрозы камнепада. На серпантине, ведущем на Ай-Петри, вода размывает дорогу и сносит ограждения. На побережье бушует шторм — к причалам вынесло немало мусора.

«Для ликвидации подтоплений привлечена группировка более 160 человек и 20 единиц техники. Обстановка на контроле. На текущий момент пострадавших и погибших нет», — сказал начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым Аркадий Ожигин.

По данным МЧС, на полуострове выпало более 400 миллиметров осадков. Пока непогода не отступает. Сохраняется риск резкого подъема уровня воды в реках, а в горных районах — угроза схода селевых потоков.

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