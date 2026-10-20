Выбирайте хорошие приметы: чем опасно искать плохие знаки

Фиксация на плохих приметах укрепляет веру в их действие

Магическое мышление в той или иной степени свойственно практически всем людям, даже тем, кто считает себя рационалистами. Об этом психолог Александра Миллер рассказала в беседе с 5-tv.ru.

По словам специалиста, человек может не верить в мистику в целом, но при этом соблюдать отдельные приметы — например, стучать по дереву или избегать дороги после черной кошки.

«Магическое мышление, оно присуще абсолютно всем людям. Поэтому можно называть себя рационалистами, кем угодно, но верить во что-то волшебное — это всем приятно», — отметила Миллер.

Психолог считает, что гораздо безопаснее выбирать положительные приметы, чем постоянно ждать неприятностей.

«Это лучше, чем фокусироваться на чем-то негативном и каждый раз бояться, не знаю, черных кошек или каких-то других негативных примет», — сказала она.

Если человек уже привык связывать определенные знаки с плохими событиями, специалист советует работать со своим мышлением и искать опровержения таким установкам. Например, задаваться вопросом, действительно ли после конкретной приметы всегда происходило что-то плохое.

Миллер также рекомендует сознательно смещать внимание на положительные ассоциации и формировать новые, более позитивные привычки восприятия. По ее словам, постоянная фиксация на плохих знаках может приводить к тому, что человек начинает замечать и запоминать преимущественно неприятные события, тем самым укрепляя собственную уверенность в негативных приметах.

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