Выбирайте хорошие приметы: чем опасно искать плохие знаки

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 49 0

Магическое мышление присуще всем, даже самым рациональным людям.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Фиксация на плохих приметах укрепляет веру в их действие

Магическое мышление в той или иной степени свойственно практически всем людям, даже тем, кто считает себя рационалистами. Об этом психолог Александра Миллер рассказала в беседе с 5-tv.ru.

По словам специалиста, человек может не верить в мистику в целом, но при этом соблюдать отдельные приметы — например, стучать по дереву или избегать дороги после черной кошки.

«Магическое мышление, оно присуще абсолютно всем людям. Поэтому можно называть себя рационалистами, кем угодно, но верить во что-то волшебное — это всем приятно», — отметила Миллер.

Психолог считает, что гораздо безопаснее выбирать положительные приметы, чем постоянно ждать неприятностей.

«Это лучше, чем фокусироваться на чем-то негативном и каждый раз бояться, не знаю, черных кошек или каких-то других негативных примет», — сказала она.

Если человек уже привык связывать определенные знаки с плохими событиями, специалист советует работать со своим мышлением и искать опровержения таким установкам. Например, задаваться вопросом, действительно ли после конкретной приметы всегда происходило что-то плохое.

Миллер также рекомендует сознательно смещать внимание на положительные ассоциации и формировать новые, более позитивные привычки восприятия. По ее словам, постоянная фиксация на плохих знаках может приводить к тому, что человек начинает замечать и запоминать преимущественно неприятные события, тем самым укрепляя собственную уверенность в негативных приметах.

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 781 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
82.85
-0.77 93.23
-0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:53
Тайга под снегом: есть ли шанс найти пропавших Усольцевых
14:40
«Свободное состояние»: почему Ирина Безрукова вновь осталась одна
14:30
Евро заменили грязными долларами: экс-прокурора Карелии обокрали перед отпуском
14:23
Выбирайте хорошие приметы: чем опасно искать плохие знаки
14:10
«Категорически против»: Погребняк раскрыла причину недовольства мужа
13:55
Тестостерон замедлил рост опухоли мозга: что выяснили исследователи

Сейчас читают

«Артисты — люди эмоциональные»: скандал с Кологривым удивил Безрукову
Линда объявила тотальное молчание на фоне судебного конфликта с Фадеевым
«Что, внушает опасения, да?»: Дибров ответил на замечание о внешности
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео