Телефон атакуют незнакомцы: как понять, что ваш номер слили мошенникам

Поток подозрительных СМС может говорить о попадании номера в базу мошенников

Ежедневное поступление большого количества подозрительных сообщений от разных отправителей может указывать на попадание номера телефона в базы мошенников. Об этом говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Правоохранители отмечают, что поводом для настороженности могут стать десятки сообщений в день с различными сценариями обмана. В частности, человеку могут писать о якобы взломанном аккаунте, проблемах с доставкой или перерасчете пенсии.

Массовые рассылки также могут означать, что номер пометили в мошеннических CRM-системах как «активный». По данным МВД, такое происходит, например, если человек ранее отвечал на звонки или сообщения от незнакомцев либо переходил по присланным ссылкам.

Злоумышленники при этом могут одновременно проверять несколько схем, чтобы выяснить, на какую из них потенциальная жертва отреагирует. Сообщения могут поступать от разных преступных группировок, которые используют приобретенные базы для рассылок и обзвона.

В МВД рекомендуют при резком увеличении числа подобных сообщений проверить, какие персональные сведения о человеке доступны в интернете. Дополнительно стоит изменить настройки конфиденциальности в мессенджерах.

Правоохранители советуют запретить незнакомым пользователям добавлять аккаунт в группы и каналы, скрыть номер телефона от посторонних, ограничить поиск профиля по номеру и отключить возможность отправки первых сообщений от неизвестных пользователей.

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