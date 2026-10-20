В Москве приготовили рекордную «Филадельфию» длиной более 15 метров

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 21 0

Рекорд установили в рамках мероприятий, приуроченных к Международному дню повара.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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В Москве приготовили ролл «Филадельфия» длиной более 15 метров. Результат зафиксировала Книга рекордов гостеприимства. Видео с мероприятия публикует 5-tv.ru.

Рекорд установили в рамках мероприятий, приуроченных к Международному дню повара, на образовательной площадке Тимирязевской академии ТИМФУД. В создании ролла участвовали профессиональные шеф-повара и студенты.

Президент Ассоциации кулинаров Москвы Денис Перевоз рассказал, что перед мероприятием организаторы подготовили студентов, уже имевших практические навыки. Участники заранее отработали процесс, после чего объединились на одной площадке для приготовления рекордного блюда.

«Профессиональный шеф-повара и студенты готовят самый большой ролл в Филадельфии своими руками. <…> Ранее такую задачу мало кто реализовывал, но при всем при этом мы потренировались, нашли лучших студентов, которые уже обладали практическими навыками», — отметил он.

Повар Вячеслав отметил, что главным условием успешной работы стала слаженность команды. Участникам необходимо было заранее распределить между собой задачи, определить порядок раскладки ингредиентов и совместно выполнить сворачивание ролла.

Шеф-повар отеля «Националь», вице-президент Ассоциации кулинаров Москвы по взаимодействию с профессиональным обществом Михаил Перченко отметил, что подобные мероприятия помогают привлечь внимание к специалистам, которые работают в сфере питания и обычно остаются за кадром. По его словам, организаторы также стремятся показать молодому поколению пример профессионалов, на которых можно равняться.

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